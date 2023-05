Hier kijk je de kraker tussen Real Madrid en Manchester City in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 9 mei.

Wedstrijden

Real Madrid - Manchester City (21.00 uur)

Wint Pep Guardiola met Manchester City dit seizoen eindelijk de Champions League? Real Madrid is de laatste horde richting de finale, waarin de winnaar van AC Milan tegen Internazionale de tegenstander zal zijn. Aan de vorm van de Engelse topclub zal het vanavond niet liggen. Begin februari werd de laatste nederlaag geleden. Sindsdien is Manchester City twintig wedstrijden op rij ongeslagen.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal op tv

21.00 uur: Real Madrid - Manchester City, RTL 7 / Ziggo Sport - live verslag van de Champions League-wedstrijd

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow