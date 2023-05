Feyenoord is tegen Go Ahead Eagles op weg naar de landstitel. Dankzij doelpunten van Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão staat de Eredivisie-koploper met 3-0 voor en dat zorgde voor tranen van vreugde in het stadion. Het feestje wordt ook op het Stadhuisplein meegevierd.

De ontwikkelingen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles volg je in ons liveverslag.

Feyenoord op titelkoers: Santiago Gimenez ramt de 2-0 tegen de touwen! 🔜🏆#feygae pic.twitter.com/wFCbNBw4aU — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Prachtig! Igor Paixão krult de 3-0 binnen in de kampioenswedstrijd van Feyenoord 😍#feygae pic.twitter.com/ionONfElxJ — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023