Stadiondirecteur De Kuip schrikt van wangedrag Ajax-supporters rondom bekerfinale

Stadiondirecteur Lilian de Leeuw van De Kuip is geschrokken van de vernielingen die zijn aangericht in De Kuip door supporters van Ajax. Op sociale media gaan foto's rond waarop te zien is dat stoeltjes zijn gesloopt, de toiletten flinke schade zijn toegebracht en er walgelijke teksten op de muren zijn geschreven.

De Leeuw is sinds januari werkzaam als stadiondirecteur en had dus nog niet meegemaakt dat supporters van Ajax in De Kuip waren. "Hoewel ik niet naïef ben en vooraf was gewaarschuwd voor vernielingen, was het toch schrikken toen ik na afloop met eigen ogen de aangerichte schade zag en de eerste rapportages en foto’s ontving van wat er allemaal is vernield of beschadigd", vertelt ze aan De Telegraaf.

"Door het hele stadion, maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten, is flink huisgehouden", heeft ze gemerkt. "Daarbij moet je denken aan een flink aantal gesneuvelde toiletgroepen, gesloopte stoelen en het massaal met stickers beplakken van muren en overige zaken."