Stekelenburg deelt schokkende verhalen na blunder: 'Wat er toen gebeurde, ging alle perken te buiten'

Maarten Stekelenburg maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen zijn keepershandschoenen aan de wilgen hangt. De veertigjarige Ajacied loopt al sinds 2002 mee in de voetballerij, maar houdt het na dit seizoen voor gezien als prof. In een uitgebreid interview met De Telegraaf gaat ‘De Steek’ in op zijn reikhalzende loopbaan, en onthult hij zijn vervelendste moment van zijn carrière.

In 2016 was Stekelenburg het mikpunt van kritiek nadat hij in de fout was gegaan tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Frankrijk. De toenmalige sluitpost van Oranje schatte een afstandsschot van Paul Pogba verkeerd in, waardoor Nederland een pijnlijke 0-1 nederlaag leed. “Wat er daarna gebeurde op social media ging alle perken te buiten. Mijn kinderen en familie werden bedreigd en ik kreeg zelf verschrikkelijke ziektes toegewenst”, begint de ervaren doelman.

“Het deed me realiseren dat de maatschappij zwaar is veranderend, zeg maar verhard is. Dezelfde mensen die jou het ene moment de beste keeper van de wereld vinden, schelden je op een ander moment anoniem de huid vol”, gaat Stekelenburg voor. De doelman heeft het ook over een gebeurtenis die kort na Nederland – Frankrijk plaatsvond, namelijk de wedstrijd tussen Manchester City en Everton. Stekelenburg keepte namens de bezoekers, die destijds getraind werden door Ronald Koeman, een weergaloze wedstrijd. ‘De Steek’ verrichtte enkele wereldreddingen en keerde liefst twee strafschoppen van the Citizens.

Het heroïsche optreden zal niet snel vergeten worden door menig Everton- en City-supporter. Ook Stekelenburg zelf vergeet deze wedstrijd, zeker na de bedreigen die hij daarvoor had ontvangen, nooit meer. “De mooiste bloemen groeien langs de rand van de afgrond. Je wil gloriëren, maar één foutje en niemand die jou redt”, omschreef De Telegraaf. Stekelenburg zit zoals gezegd in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het laatst op de bank. De vraag is of trainer John Heitinga de derde doelman nog laat invallen als afscheidscadeau.

