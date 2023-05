Streep door restant seizoen Ünüvar: Ajax haalt huurling per direct terug naar Amsterdam

Naci Ünüvar keert met onmiddellijke ingang terug bij Ajax. De Amsterdammers lieten de aanvallende middenvelder afgelopen zomer op huurbasis vertrekken naar Trabzonspor, maar een blessure zorgt ervoor dat hij het seizoen niet in Turkije kan afmaken.

‘Een blessure houdt Ünüvar ten minste de rest van dit seizoen aan de kant. Ajax is met de Turkse club en de speler overeengekomen dat hij daarom per direct terugkeert naar Amsterdam’, meldt de huidige nummer drie van Nederland in een persbericht. Ünüvar staat in de hoofdstad te boek als groot talent en klopte in de afgelopen seizoenen nadrukkelijk op de deur van de hoofdmacht, maar een doorbraak op de Nederlandse velden bleef vooralsnog uit.

De aanvallende middenvelder, die ook als vleugelspeler uit de voeten kan, maakte eind juni vorig jaar op huurbasis de overstap naar Trabzonspor. Ünüvar slaagde er echter niet in een basisplaats te veroveren bij de huidige nummer zes van de Turkse Süper Lig. Hij kwam twaalf keer in actie voor Trabzonspor. Ünüvar was drie keer trefzeker en verzorgde één assist. De laatste twee competitieduels behoorde hij al niet meer tot de selectie.

Het is niet duidelijk hoe lang zijn blessure hem aan de kant houdt en of zijn toekomst in Amsterdam ligt. Ünüvar heeft hij Ajax nog een contract tot medio 2026. Hij kwam vooralsnog drie keer in actie voor de hoofdmacht. Voor Jong Ajax speelde hij 73 wedstrijden. Daarin scoorde hij 24 keer en fungeerde hij achttien keer als aangever.