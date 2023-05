Streuer komt namens FC Twente met reactie op aanstaande transfer Zerrouki naar Feyenoord

Ramiz Zerrouki heeft zijn vurig gewenste transfer naar Feyenoord eindelijk te pakken. FC Twente en Feyenoord kwamen er meerdere keren niet uit over de middenvelder, maar bereikten vrijdagochtend wel een akkoord. Jan Streuer is tevreden dat er alsnog een deal is over Zerrouki.

De technhisch directeur van Twente was het afgelopen jaar een behoorlijke dwarsligger voor Feyenoord. De Rotterdammers wilden Zerrouki vorige zomer en begin dit kalenderjaar al overnemen. Nu betaalt Feyenoord naar verluidt acht miljoen euro voor de international van Algerije. "We zijn heel tevreden met het bedrag dat we krijgen, anders hadden we het natuurlijk ook niet gedaan", vertelt Streuer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag werd ook bekend dat PSV nog belangstelling had en dat Ajax vorige zomer ook probeerde Zerrouki op te pikken. Feyenoord was dus al vaker op de markt voor de middenvelder van Twente. "Feyenoord verdiende de speler daarom ook het meest. En het belangrijkste van alles: Ramiz wilde zelf het liefst naar Feyenoord. Ook al komt er een club die 50 miljoen biedt: als de speler niet wil, houdt het op."

Twente weigerde in januari mee te werken aan een transfer, aangezien de club wilde plannen had in de Eredivisie. "Achteraf is alles makkelijk. We hoopten toen op meer, het worden nu naar alle waarschijnlijkheid de play-offs. Zo kan het gaan. Maar als ik zie wat we nu overhouden, dan is dit een prima deal voor alle partijen. En zeker ook voor Twente, want elke club moet op een gegeven moment het kapitaal weer op het veld hebben staan en transfers gaan doen", besluit Streuer.