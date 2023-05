Tienkoppig Internazionale grijpt in slotfase toch naast knap resultaat tegen Napoli

Napoli heeft zondagavond in de laatste vijf minuten van de wedstrijd afgerekend met Internazionale. De Napolitanen waren overduidelijk de betere partij - mede door een rode kaart voor de bezoekers uit Milaan - maar kregen tien minuten voor tijd toch nog de gelijkmaker om de oren. In de slotfase was het Giovanni di Lorenzo die de club uit Napels de drie punten bezorgde (3-1),

De kampioen van Italië had gedurende de hele wedstrijd het veldoverwicht. Toch kwam het in de eerste helft niet tot extreem veel kansen, maar werd het wel beter de wedstrijd in geholpen door Internazionale. Roberto Gagliardini kreeg namelijk na 41 minuten spelen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor hij vroegtijdig de kleedkamer op moest zoeken.

Een zware tweede helft was dan ook aanstaande voor de bezoekers uit Milaan, waarin Napoli de aanval zocht. Middenvelder Andre Zambo Anguissa zette Napoli na 67 minuten spelen op voorsprong, waarmee de ban gebroken was. Vervolgens probeerde Internazionale nog wel wat terug te doen en kwam het met het enige schot op goal in de hele wedstrijd op gelijke hoogte. Spits Romelu Lukaku verschalkte tien minuten voor tijd doelman Alex Meret.

Het vertrouwen in een stunt, wat het gezien de rode kaart zeker genoemd had mogen worden, nam daardoor toe bij Internazionale, maar was van korte duur. Vijf minuten later was het verdediger Di Lorenzo die de wedstrijd namens Napoli in het slot gooide, waarna invaller Gianluca Gaetano er ook nog 3-1 van maakte. Daardoor is het gat tussen de nummer vijf (AC Milan) en Inter nu slechts twee punten. De ploegen die in de top vier eindigen komen volgend seizoen uit in de Champions League