Tafelgasten Voetbalpraat kijken elkaar vragend aan na vraag Van Gangelen: Luijckx waagt dan tóch een poging

De return tussen Manchester City en Real Madrid in de halve finale van de Champions League kwam uiteraard uitgebreid aan bod in het programma Voetbalpraat op ESPN. Het elftal van Josep Guardiola draait weliswaar een geweldig seizoen, maar zoals het woensdagavond speelde, deed het nog niet veel vaker. Jan Joost van Gangelen wilde van zijn tafelgenoten weten of Manchester City een zwakke plek heeft, maar moest even wachten op een antwoord.

De finalisten in de Champions League zijn bekend. Manchester City en Internazionale gaan op 10 juni uitmaken wie er met de cup met de grote oren vandoor gaat. Manchester City is, zeker na de indrukwekkende zege op Real Madrid, de grote favoriet. “En toch is het een wedstrijd opzich”, stelt Kees Luijckx. “Normaal zou je zeggen dat Inter geen kans heeft. City is zó goed, die hebben bijna geen zwakke plekken. Maar een finale… Er hoeft maar wat geks te gebeuren, een rode kaart of een strafschop tegen, en dat verandert de zaak. De meeste kans heeft City, maar het blijft wel een finale.”

“Heeft City überhaupt een zwakke plek of niet? Iets waarvan je denkt: dat zou misschien nog een klein beetje opgepoetst kunnen worden?”, vraagt Van Gangelen aan Kees Kwakman, Jeroen Haarsma (Noordhollands Dagblad) en Luijckx. De tafelgasten kijken elkaar vragen aan. Het duurt dan ook even voordat Van Gangelen een antwoord krijgt. “Niet echt. Ze missen zelfs Aké, die in bloedvorm is de laatste maanden. Maar die Akanji staat nu gewoon linksback en die doet het gewoon hartstikke goed.”

Luijckx wil het echter toch nog even over de linksbackpositie hebben. “Die Akanji is dus een rechtspoot op links. Ze hebben geen linkerwinger. Dan zou je ze misschien makkelijker kunnen vastzetten, maar dat durft geen ploeg. Maar dat vind ik wel gek voor een ploeg als City. Aké hebben ze daar, maar geen vervanger die goed met zijn linkerbeen is.”