Te Kloese hoopt Giménez te behouden: 'Op dit moment geen aanbiedingen'

De algemeen directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, benadrukt dat er nog geen interesse is voor Santiago Giménez en dat de club hem liever nog een jaar in Rotterdam ziet. De spits werd zondag kampioen met Feyenoord en ziet een langer verblijf ook wel zitten.

Volgend jaar speelt Feyenoord door het kampioenschap in de Champions League en daar kan de spits zich goed ontwikkelen, meent Te Kloese. “Het grote argument (voor hem om te blijven) dat we hebben, is dat we ons volgend jaar rechtstreeks kwalificeren voor de Champions League en ik denk niet dat er een betere uitdaging is voor een voetballer dan om in de Champions League te spelen en hij moet daar zijn voordeel mee doen”, geeft de bestuurder aan bij Azteca Deportes.

Artikel gaat verder onder video

“In het voetbal weet je het nooit, maar voorlopig zijn er geen formele benaderingen van clubs. Hij heeft een langdurig contract en we hebben geen indicatie dat hij naar een andere club gaat”, vertelt Te Kloese verder. “Aan de andere kant weet hij welk pad hij wil volgen en moet je ook zorgen voor je naasten. Ik denk niet dat hij zijn hele leven bij Feyenoord zal spelen, er zal een moment zijn dat hij een stap vooruit wil zetten. Dat zal gebeuren wanneer de tijd rijp is en hij meer ervaring heeft met het spelen in de Champions League en constanter topwedstrijden speelt. Daar zal hij in de toekomst veel aan hebben.”

Te Kloese zorgde voor zijn komst bij Feyenoord. De bestuurder kent Mexico goed, want hij heeft er al een aantal jaren mogen werken. “Wat hij heeft, is dat niet hij wanhoopt, dat hij niet wordt beïnvloed door een probleem op het veld. Het heeft geen invloed op zijn prestaties. Hij kan falen zoals elke spits bij een kans, maar bij de volgende gaat hij er weer voor. Hij is erg behendig en heeft een goede lichaamsbouw. Ik heb altijd van linksvoetige spitsen gehouden. Hij is technisch vrij compleet en hij kan fysiek nog wel verbeteren. Er wordt hem hier in ieder geval de kans gegeven om te groeien en daar kan hij van profiteren”, sluit de algemeen directeur af.

