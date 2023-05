Tegenvaller voor Barcelona: 'architect van het kampioenselftal' trekt naar Premier League

FC Barcelona zette dinsdagavond - met dank aan een uitblinkende Frenkie de Jong én de misstap van Real Madrid later op de avond- een reuzenstap naar de eerste landstitel sinds 2018. Toch was er ook slecht nieuws voor de Catalaanse club: directeur voetbal Mateu Alemany vertrekt komende zomer ondanks een doorlopend contract. De man die wordt gezien als het brein achter het huidige elftal gaat naar verluidt aan de slag bij Aston Villa.

De club kwam kort na het gewonnen thuisduel met Osasuna met een verklaring op de eigen website. "Ondanks een contract dat doorloopt tot 2024 heeft Mateu Alemany voorzitter Joan Laporta geïnformeerd dat hij een nieuwe stap in zijn loopbaan wil zetten", zo valt te lezen. Alemany heeft de club wel toegezegd ook na zijn laatste werkdag, formeel op 30 juni, "lopende transferzaken deze zomer af te ronden, ook als dat tijdens de laatste dagen van de transferwindow zou zijn." De transfermarkt sluit ruim een maand na zijn vertrek.

Artikel gaat verder onder video

Alemany, die na de verkiezing van Laporta tot president in maart 2021 werd aangesteld, wordt algemeen gezien als de man die het voor elkaar kreeg ondanks de financiële beperkingen een kampioenselftal te formeren. Zo slaagde hij er afgelopen zomer in om spelers als Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen en Jules Koundé naar het Camp Nou te halen. Dat deed hij in nauwe samenwerking met Jordi Cruijff. Hoe de toekomst van de Nederlander eruit ziet is door het vertrek van Alemany niet duidelijk; de club schrijft op korte termijn te laten weten hoe de technische structuur eruit komt te zien.

Transferbudget

Hoewel over de nieuwe uitdaging van Alemany met geen woord wordt gerept in het statement van de club, weten verscheidene Spaanse media waar zijn toekomst ligt. Volgens onder meer Catalunya Radio en El Mundo Deportivo gaat de bestuurder aan de slag bij Aston Villa. De Engelse club zette eerder dit seizoen Steven Gerrard op straat, waarna The Villans onder diens opvolger Unai Emery aan een indrukwekkende opmars begonnen die mogelijk nog tot plaatsing voor Europees voetbal kan gaan leiden. De club zou Alemany een enorm transferbudget in het vooruitzicht hebben gesteld, waarna de directeur zwichtte voor de aanbieding.