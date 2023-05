Real Madrid geeft titelstrijd met FC Barcelona op: enorme blunder en rode kaart

Real Madrid heeft de titelstrijd met FC Barcelona definitief opgegeven. De formatie van Carlo Ancelotti verloor dinsdagavond wederom punten, ditmaal ging het onderuit bij Real Sociedad (2-0). Dat was grotendeels de eigen schuld, door een fout achterin en rode kaart voor Dani Carvajal. De Catalaanse concurrent kan in het voor hen meest gunstige scenario over twaalf dagen tegen Espanyol de landstitel officieel maken.

Net als Osasuna tegen FC Barcelona gaf Carlo Ancelotti enkele spelers rust in Baskenland met het oog op de Copa del Rey-finale van komende zondag, met een basisplaats voor onder anderen Mariano Díaz, Marco Asensio en Nacho. In het eerste bedrijf leidde dat nog tot een gelijkwaardig gevecht met Real Sociedad, maar direct in het tweede bedrijf ging het compleet mis voor De Koninkijke.

Eerst ging Eder Militao gigantisch in de fout, waarvan uitgerekend voormalig Real Madrid-speler Takefusa Kubo simpel van profiteerde (zie onder). Goed tien minuten later pakte Dani Carvajal zijn tweede gele en dus rode kaart, tot zijn eigen onvrede. Nog tijdens het duel liet hij zich op Instagram met een huilsmiley van zich horen. Mogelijk krijgt die uiting nog een staartje.

Ancelotti liet zijn elftal met tien man nog wel naar voren voetballen, maar met de bekerfinale in het achterhoofd, zat een slotoffensief er na de 2-0 van Ander Barrenetxea niet meer in voor Real Madrid, dat in de Copa del Rey de finale speelt en daarna in actie komt in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. De strijd in LaLiga heeft het opgegeven: de achterstand is met nog zeven wedstrijden (acht voor FC Barcelona) liefst elf punten. Voor Real Sociedad komt een Champions League-ticket steeds dichterbij.

SC Freiburg – RB Leipzig 1-5

Mark Flekken is er met SC Freiburg niet in geslaagd om de finale van de DFB-Pokal te beriken. In de halve eindstrijd was het duel halverwege al beslist (0-4), waarmee Dani Olmo met drie assists en een doelpunt bij alle goals betrokken was. Een rode kaart voor Josko Gvardiol en aansluitingstreffer van Michael Gregoritisch veranderde daar niets meer aan: in blessuretijd liep de score dankzij een pingel van Dominik Szoboszlai nog uit. Het duel lag tijdelijk stil omdat er vanuit het publiek voorwerpen werden gegooid: Flekken probeerde het publiek tot bedaren te brengen.

Toulouse – RC Lens 0-1

De Nederlandse enclave van Toulouse heeft na twee zeges op rij weer eens een nederlaag moeten slikken. Met Branco van den Boomen, Thijs Dallinga, Zakaria Aboubkhlal (allen wel ingevallen) en Stijn Spierings op de bank kwam Toulouse niet verder dan een nederlaag. Voormalig Vitesse-spits Loïs Openda maakte met zijn achttiende doelpunten (!) dit seizoen het verschil in het Ligue 1-duel.

Real Sociedad heel uit de startblokken 😱

