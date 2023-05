Frenkie na heldenrol bewierookt in Spaanse media: 'Hij lijkt wel helderziend'

Frenkie de Jong was dinsdagavond tegen Osasuna goud waard voor FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder kopte bij een 0-0 stand in de slotfase een voorzet van Robert Lewandowski door naar de tweede paal, waar Jordi Alba klaarstond om de enige treffer van de wedstrijd binnen te schieten en de club daarmee op de drempel van de landstitel te brengen. De Spaanse media waren na de wedstrijd eensgezind in hun loftuigingen voor De Jong.

El Mundo Deportivo zag De Jong een "geweldige wedstrijd" spelen, waarin hij "ook op het meest vlakke moment van Barcelona de briljante assist op Jordi Alba verzorgde." De assist was echter niet het enige moment waarop Frenkie zijn klasse weer eens toonde, zo vindt de krant. "In de eerste helft gaf de Nederlandse middenvelder ook al twee meesterlijke passes achter de verdediging van Osasuna", zo schrijft het.

De krant Marca spreekt van 'El Artista' - oftewel: De Artiest. "Frenkie de Jong was weer een meester in de passing", signaleert ook dit medium. "De Nederlander bereikt in het slot van dit seizoen een uitzonderlijke vorm. Tegen Osasuna nam hij de aansturing van het elftal over van Busquets en Pedri. Hij verdeelde het spel door enkele luxe passes te geven aan Raphinha, Pedri of Koundé, die niet altijd wisten hoe ze daar gebruik van moesten maken. Hoewel, in het geval van Pedri leverde het de rode kaart van Herrando op. En uiteindelijk gaf Frenkie de assist bij de goal van Alba", zo somt Marca de bijdrage van De Jong aan het duel op.

Ook AS is lovend over het optreden van De Jong. "Alba en Frenkie doen een strik om La Liga", kopt de krant, verwijzend naar de aanstaande landstitel. "Een doelpunt van de verdediger na een knappe kopbal van de Nederlander brengt Blaugrana de titel op een presenteerblaadje", vat het daaronder de wedstrijd in één zin samen. Bij de individuele beoordelingen springt Frenkie er andermaal uit. "De beste van het feest", meent AS. "Wat een werk een een enorm talent van de Nederlander, die wel helderziend lijkt als het gaat om het geven van de juiste pass en het zien van de vrije ruimte", zo wordt het spel geanalyseerd. "Uiteindelijk werd zijn aandringen beloond met een geweldige assist op Alba's hoofd. Daarvoor was hij al heel dichtbij een doelpunt geweest, met een schot na een geweldige pass van Pedri, waarvan doelman Aitor nog steeds niet weet hoe hij hem gepakt heeft", benoemt de krant ook de grote kans die De Jong bij een 0-0 stand liet liggen.