Teleurgestelde Gudde zette alles op alles: 'Als iemand de gouden oplossing heeft, hoor ik het graag'

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen stond zondagmiddag met een uitermate vervelend gevoel de pers te woord. De bestuurder zag de wedstrijd tegen Ajax door wangedrag van de supporters definitief gestaakt worden en zit daar flink mee in zijn maag.

"Dit is vreselijk", gaf Gudde nu afloop van het duel aan tegenover ESPN. '"Of ik het zag aankomen? Een betere vraag is of er signalen waren, die waren er heel veel. De volgende vraag is dan of we het hadden kunnen voorkomen. Als je weet wat we er met z'n allen aan hebben gedaan… We hebben geschakeld met internationale politie omdat er bevriende supportersgroepen uit Duitsland en België zouden komen. We hadden vuurwerkhonden buiten het stadion en extra fouillering op de plekken waar het misging. Als iemand de gouden oplossing heeft, hoor ik het graag", aldus Gudde.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat het op de tribunes mis is gegaan bij FC Groningen. Eerder werd een wedstrijd tegen NEC definitief gestaakt en nu was het opnieuw raak. Volgens Gudde is het lastig te voorkomen dat mensen spullen mee smokkelen naar het stadion: "Dan heb je het over plekken waar je met onze middelen en technologie niet bij kan komen. De vergelijking met de gevangenis is misschien niet juist, maar daar komen ook dingen binnen waarvan je denkt: hoe is het mogelijk?"



Het doet Gudde pijn dat zó veel supporters van de Groningers vanmiddag teleurgesteld naar huis gaan, waaronder huilende kinderen die uitkeken naar de ontmoeting tegen nummer drie Ajax: Het is vreselijk dat mensen met zulke intenties bewust een middag verzieken en de club imagoschade toebrengt", besluit hij.