Ten Hag bereikt iets wat Manchester United al vijf jaar niet was gelukt

De 1-0 zege op Aston Villa was voor Manchester United alweer de twaalfde thuiszege van het seizoen in zestien wedstrijden. De laatste keer dat The Red Devils minstens twaalf thuiswedstrijden wonnen in een Premier League-seizoen, was in het seizoen 2017/18: toen werden vijftien van de negentien duels voor eigen publiek gewonnen. Dit seizoen verloor de ploeg van Erik ten Hag alleen van Brighton & Hove Albion en werden maar acht doelpunten geïncasseerd op Old Trafford. De Engelse kranten zijn lovend over deze prestatie en loven de weerbaarheid van zijn ploeg onder zijn leiding.

Manchester United heeft dit seizoen ook een aantal forse nederlagen moeten verwerken, maar Ten Hag kreeg zijn ploeg altijd weer aan de praat. "Een van de meest indrukwekkende dingen aan United onder Ten Hag is de manier waarop ze nederlagen kunnen omzetten in remises en remises in overwinningen, zelfs als het onwaarschijnlijk lijkt", geeft Manchester Evening News aan. "Het is opmerkelijk dat ze een aantal nederlagen hebben moeten slikken, maar het feit dat ze maar drie keer hebben gelijkgespeeld, toont aan dat er een vastberadenheid is om zo vaak mogelijk van één punt drie te maken."

Bij The Telegraph ging het juist over de goedspelende Casemiro en Bruno Fernandes die het met elkaar aan de stok kregen. "Niemand in de selectie is zo fanatiek als dit tweetal en daar was aan het einde nog een glimp van te zien toen ze verwikkeld raakten in een vurige woordenwisseling terwijl anderen van het team bezig waren met het vieren van drie cruciale punten tegen Aston Villa."

Manchester United heeft afgelopen week veel bereikt en daar kan de trainer alleen maar trots op zijn. "Het was een briljante week voor ons, die begon met een halve finale in een zware FA Cup-wedstrijd, we bereikten de finale, vervolgens Tottenham en de indrukwekkende wedstrijd van vandaag met twee goede helften. Dus grote credits voor het team", gaf Ten Hag aan bij The Guardian.