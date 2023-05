Ten Hag heeft derde plek binnen, Gakpo trefzeker in spektakelstuk

Erik ten Hag was met Manchester United al zeker van deelname aan de Champions League en heeft nu ook de derde plek in de Premier League veiliggesteld. Zijn ploeg wist met 2-1 te winnen van Fulham, terwijl concurrent Newcastle United punten verspeelde. Cody Gakpo was namens Liverpool trefzeker in een knotsgek duel tegen degradant Southampton.

Manchester United - Fulham (2-1)

Manchester United wist zich eerder deze week officieel te plaatsen voor de Champions League en wilde zondagmiddag van Fulham winnen om de derde plek veilig te stellen. Dat begon slecht tegen de Londenaren, want Nederlander Kenny Tete schoot de bezoekers op voorsprong. Manchester United draaide de wedstrijd echter nog volledig om door doelpunten van Jadon Sancho en Bruno Fernandes, waardoor de derde plek binnen is. Daarvoor mag Erik ten Hag doelman David de Gea wel bedanken, want hij keerde bij een 0-1 achterstand een strafschop.

Artikel gaat verder onder video

Chelsea - Newcastle United (1-1)

De concurrent van Manchester United om plek drie was Newcastle United, maar de ploeg van onder meer Sven Botman speelde gelijk op bezoek bij Chelsea, waardoor The Magpies het moeten doen met plek vier. Heel erg zullen ze dat niet vinden, want Newcastle United is al hartstikke blij dat ze komend seizoen uit gaan komen in de Champions League. Chelsea eindigt in dit uiterst teleurstellende seizoen op plek twaalf.

Southampton - Liverpool (4-4)

Liverpool kende een droomstart op bezoek bij de aanstaande degradant Southampton, maar gaf de 0-2 voorsprong die na 15 minuten op het scorebord compleet uit handen. In een werkelijk knotsgek duel wist de nummer twintig van de Premier League de 0-2 achterstand om te buigen tot een 4-2 voorsprong, waarna het alsnog misging. Door goals van Cody Gakpo en Diogo Jota in het laatste kwartier nam Liverpool toch nog een punt mee uit het St. Mary's Stadium.