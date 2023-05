Ten Hag heeft geen medelijden met dolend Chelsea: 'Dan heeft al dat geld geen zin'

Erik ten Hag toonde woensdag geen medeleven met het kwakkelende Chelsea. De Nederlander neemt het donderdagavond (21.00 uur) in de Premier League op tegen de rivaal uit Londen. Op de persconferentie voorafgaand aan die 'kraker' ging het ook over landskampioen Manchester City.

De aartsrivaal van United heeft de titel in Engeland al binnen, reden genoeg voor Ten Hag om dat te benoemen. "Ik wil deze kans pakken om ze te feliciteren met het winnen van de titel", sprak de manager van the Red Devils tegen de aanwezige journalisten. "En vooral met de manier waarop, eem demonstratie van voetbal. Iedereen houdt van de manier waarop Manchester City speelt. Op een attractieve en briljante manier."

Terwijl het bij City uitstekend liep dit seizoen, gold dat zeker niet voor Chelsea. De stinkend rijke Londenaren smeten in de transferperiode met miljoenen, maar staan op de twaalfde plaats. Europees voetbal zit er dus niet in voor de club, die twee managers de laan uitstuurde. "Als er een geen strategie of de goede strategie achter zich, heeft het helemaal geen zin om veel geld aan transfers uit te geven", aldus Ten Hag.

Ten Hag richt zich echter vooral op zijn eigen ploeg. United heeft namelijk nog een puntje nodig om zich te verzekeren van een ticket voor de Champions League. Daar hebben the Red Devils nog twee wedstrijden voor. Donderdag komt Chelsea zoals gezegd op bezoek op Old Trafford. Mochten de gasten drie punten pakken, heeft United komend weekend nog een kans. Zondag wacht nog een thuiswedstrijd tegen middenmoter Fulham.