Brian Brobbey wordt in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De jonge spits grapte bij het vertrek van trainer Erik ten Hag bij Ajax al over een eventuele hereniging met de oefenmeester op Old Trafford, maar met de meest recente geruchten lijkt er toch iets in de pijpleiding te zitten. In de FCUpdate Podcast gaat het over het opvallende gerucht, host Stan Timmerman drukt de slagingskansen van Brobbey gelijk de kop in. "Gaan ze hem bij Jong Manchester United zetten? Hij is veel te licht, hou op man."

Vanaf 40:30 gaat het over het opvallende gerucht, de podcast is hieronder te beluisteren.