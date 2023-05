Ten Hag verrast met basisplaatsen Weghorst en Malacia tegen AZ-tegenstander West Ham

Wout Weghorst maakt zondagavond, na bijna twee maanden vooral als wisselspeler te hebben gefungeerd, zijn rentree in de basisopstelling van Manchester United. In het uitduel met West Ham United, volgende week de tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League, mag de in Borne geboren spits zich weer eens vanaf het begin laten zien. Ook Tyrell Malacia heeft een basisplaats in het duel dat om 20.00 uur Nederlandse tijd begint.

Het duel in Londen kan een heel belangrijke worden voor het elftal van Erik ten Hag. De huidige vierde plaats is niet direct in gevaar, maar door de opmars van Liverpool en Brighton kan een overwinning op The Hammers weleens heel belangrijk blijken te zijn in de strijd om een plaatsje in de Champions League volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van het met 1-0 verloren duel met Brighton van afgelopen donderdag keren Weghorst en Malacia dus terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Anthony Martial en Diogo Dalot, die beiden op de bank mogen beginnen. Daarnaast is ook middenvelder Fred uit het elftal verdwenen, hij maakt plaats voor Christian Eriksen.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford