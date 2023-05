'Ten Hag wil United's transferrecord breken voor Portugese WK-sensatie'

Erik ten Hag zet komende zomer in op een flinke aanvallende impuls voor zijn Manchester United op de transfermarkt. Terwijl Harry Kane nog altijd als beoogde nieuwe spits op Old Trafford geldt, zou de Nederlandse coach ook de komst van de Portugees Gonçalo Ramos (Benfica) hoog op het prioriteitenlijstje hebben staan.

Ramos (21) is onder Roger Schmidt bezig aan een uitstekend seizoen bij de topclub uit Lissabon. In 27 competitiewedstrijden kwam de spits tot zeventien treffers voor de koploper, terwijl hij ook driemaal doel trof in het hoofdtoernooi van de Champions League. Op het WK in Qatar baarde Ramos bovendien opzien toen hij in de achtste finale de voorkeur kreeg boven Cristiano Ronaldo en prompt drie keer scoorde tegen Zwitserland, dat met 6-1 werd afgedroogd.

Volgens The Daily Mirror staat United op het punt om de onderhandelingen met Benfica te opnenen over een zomerse overgang van Ramos. De beoogde transfersom zou volgens de krant tussen de 80 en 115 miljoen euro inclusief bonussen komen te liggen, wat mogelijk goed zou kunnen zijn voor een clubrecord. In 2016 telden The Red Devils 105 miljoen neer om Paul Pogba terug te halen van Juventus.

Ramos en Kane moeten de druk op clubtopscorer Marcus Rashford volgend seizoen gaan verlichten, zo weet de krant bovendien te melden. Achter de 29 goals van Rashford is Bruno Fernandes met 11 doelpunten de nummer twee van de topscorerslijst van de club. Ramos is afkomstig uit de eigen jeugd van Benfica en kan na Enzo Fernández, die afgelopen winter voor 121 miljoen euro overstapte naar Chelsea, de volgende speler worden op wie De Adelaars een spectaculaire winst maken.