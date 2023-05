The Athletic heeft goed nieuws voor Ten Hag: 'Transfertarget neigt naar Old Trafford'

Mason Mount 'neigt naar' een overstap naar Manchester United. Dat schrijft de Engelse journalist David Ornstein woendsagavond namens The Athletic. De middenvelder staat voor een zomers vertrek bij Chelsea en de club van Erik ten Hag zou de beste papieren om hem over te nemen van The Blues.

Het contract van Mount (24) loopt na het huidige seizoen nog één jaar door bij Chelsea. Daarom lijkt een vertrek nabij. Hoewel Chelsea zijn verbintenis graag zou verlengen, hebben de gesprekken daarover sinds afgelopen zomer nog altijd geen witte rook opgeleverd. Chelsea moet Mount dus wel verkopen, wil de club voorkomen dat Mount over een jaar gratis de deur uitloopt.

Over belangstelling heeft de oud-Vitessenaar niet te klagen. Zowel Manchester United, Liverpool als Arsenal zouden de veelzijdige middenvelder graag overnemen van Chelsea. De voorkeur van Mount zelf zou daarbij uitgaan naar Old Trafford, zo weet Ornstein dus te melden. "Gesprekken tussen beide clubs worden op korte termijn verwacht", schrijft hij bovendien .

Mauricio Pochettino zou echter nog wel kunnen zorgen voor een twist in het verhaal. De Argentijn, die naar verwachting zal worden aangesteld bij Chelsea, zou al hebben uitgesproken dat hij graag over Mount zou beschikken als hij de baan op Stamford Bridge accepteert.