Thijs Dallinga is hot in Frankrijk: 'Wanneer roept Ronald Koeman hem op voor Oranje?'

Thijs Dallinga (22) staat er goed op in Frankrijk. De spits was afgelopen weekend met twee doelpunten opnieuw van grote waarde voor Toulouse in de gewonnen bekerfinale en staat daardoor inmiddels op achttien treffers in zijn debuutseizoen bij de middenmoter.

Afgelopen weekend vormt voorlopig het hoogtepunt in de nog altijd prille loopbaan van de in Groningen geboren spits. In de finale van de strijd om de Coupe de France bekroonde hij zijn aanhoudende vorm door met de derde en vierde Toulouse-treffer bij te dragen aan de 4-0 voorsprong waarmee zijn elftal al voor rust klaar was met titelverdediger FC Nantes. Het bracht zijn totaal in het bekertoernooi op zes treffers, terwijl hij er in de Ligue 1 ook al twaalf in heeft liggen.

Volgens Hugues Sionis, verslaggever van de gerenommeerde sportkrant L'Équipe, is het succes van Toulouse voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de Nederlandse inbreng, die naast Dallinga ook wordt verzorgd door middenvelders Branco van den Boomen en Stijn Spierings en de in Nederland geboren Marokkaan Zakaria Aboukhlal. "Branco van den Boomen en Stijn Spierings hebben als complementair duo Toulouse naar de promotie geleid, dit seizoen hebben ze gezelschap gekregen van offensieve Hollanders als Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal. Laat ik eerlijk zijn, toen ze kwamen vroegen we ons af wie dat waren. Ze hebben zelf geantwoord. Dallinga is een fenomeen. Wanneer gaat jullie bondscoach hem oproepen?", vraagt Sionis zich af in gesprek met Voetbal International.

Keerzijde

Toulouse krijgt komende zomer mogelijk te maken met de keerzijde van de huidige successen. Van den Boomen en Spierings zijn allebei transfervrij op te pikken en lijken van die status gebruik te zullen gaan maken. De naam van de in Eindhoven geboren Van den Boomen valt steeds luider bij zowel PSV als aanstaand landskampioen Feyenoord, maar ook Spierings zou een mooie stap kunnen gaan maken. Volgens VI mag de oud-speler van Sparta zich verheugen in de belangstelling van clubs uit Spanje, Italië, Engeland, Turkije én Nederland. "Het gaat om grote clubs", zegt zijn zaakwaarnemer Ali Dursun bovendien tegenover het weekblad. Dallinga en Aboukhlal lijken de club in ieder geval nog een seizoen trouw te gaan blijven. Voorafgaand aan de Franse bekerfinale sprak FCUpdate met Dallinga. Dat gesprek is terug te luisteren in de FCUpdate Podcast.