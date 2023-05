Timber krijgt advies over mogelijk vertrek bij Ajax: 'Daar zou hij goed passen'

Jaap Stam denkt dat Jurriën Timber er goed aan doet om een transfer te maken naar Spanje. De oud-verdediger van onder meer Ajax, PSV en Manchester United ziet de sterkhouder van Ajax wel passen in La Liga. Toch lijkt een vertrek naar de Premier League voor Timber de meeste serieuze optie.

De 21-jarige Timber werd de afgelopen dagen door transferspecialist Ekrem Konur gelinkt aan grote clubs. Bayern München, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool en Chelsea zouden interesse hebben. Dat zijn dus vier grootmachten uit Engeland. "Maar vergis je niet: dit is de Premier League", vertelt Stam in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan kun je niet altijd even dominant zijn, moet je veel meer duelleren en dat tegen spitsen als Harry Kane en Erling Haaland. Bij Timber mis ik alleen een bepaalde mate van agressie in zijn spel."

Stam denkt dat Timber in Spanje van grote waarde kan zijn. Hij maakt daarbij de vergelijking met Frenkie de Jong, een van de smaakmakers van FC Barcelona. De middenvelder wordt ook begeerd door het United van Erik ten Hag, maar lijkt ook komende zomer gewoon in Spanje te blijven. "Zijn techniek maakt hem écht speciaal. En spelers die dat hebben, passen vaak beter in La Liga, technisch de beste competitie van Europa, dan de Premier League. Alleen financieel bezien zullen de Engelse veel eerder bij Timber uitkomen", is de verwachting van Stam.

Ajax zou volgens het Algemeen Dagblad juist graag zien dat Timber langer in de Johan Cruijff ArenA blijft. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat ziet in de Oranje-international een belangrijke schakel om de club weer op te richten na een dramatisch seizoen. Stam zou nog een jaar in Amsterdam ook een goede optie vinden voor Timber, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Ajax. "Hij heeft echt veel potentie, maar moet nu niet een keuze maken voor het geld of de naam. Dat hebben we vaak mis zien gaan."