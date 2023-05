Toby Alderweireld deelt inhoud van schokkende DM's via Instagram

Toby Alderweireld heeft na de 2-1 zege van Antwerp op KRC Genk enkele schokkende DM's ontvangen op Instagram. Dat zelfs zijn dochter wordt bedreigd, vindt de 34-jarige verdediger veel te ver gaan.

Alderweireld heeft op Instagram een screenshot van de misselijkmakende privéberichten gedeeld. De anonieme persoon scheldt de Belgische routinier de huid vol en bedreigt zijn familieleden. 'Deze week is uw dochter vermist' en 'uw familie sterft' klinkt het onder meer.

Volgens Alderweireld is er een duidelijke grens overschreden. "Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken", zo laat hij weten.

Alderweireld was zondagavond namens Antwerp trefzeker tegen KRC Genk. De ploeg van Mark van Bommel won de wedstrijd met 2-1 en staat daardoor bovenaan in de play-offs om de Belgische titel.