'Topclub uit de Eredivisie bereidt miljoenenbod voor op Pepi'

PSV is serieus geïnteresseerd in Ricardo Pepi en gaat waarschijnlijk een miljoenenbod uitbrengen op de Amerikaan. De spits is eigendom van FC Augsburg en voetbalt dit seizoen op huurbasis bij het al gedegradeerde FC Groningen.

De spits maakt veel indruk in de Eredivisie met twaalf doelpunten en drie assists. Dat zorgt voor veel interesse en PSV neemt het voortouw en bereidt een miljoenenbod voor, melden bronnen aan ESPN. Bij zijn club FC Augsburg speelde Pepi nog maar vijftien wedstrijden en wist daarin ook niet te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft de spits ook hoog op een wensenlijstje staan, maar de Rotterdammers gaan waarschijnlijk alleen toeslaan als Santiago Giménez vertrekt. Zelfs Ajax wordt genoemd, maar dat is nog wel heel erg pril.

BILD meldde eerder deze week al dat FC Augsburg mee wil werken aan een vertrek van Pepi. “Het is onduidelijk of Ricardo Pepi blijft, omdat er interesse uit Nederland en Engeland is. Ook Mergim Berisha gaat mogelijk weg, waardoor er versterking wordt verzocht”, meldde het Duitse medium.