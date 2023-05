Tops en Flops: PSV maakt het nog spannend; Excelsior is veilig

PSV maakte het zondag toch nog wat spannender in de Eredivisie, want de ploeg speelde in eigen huis gelijk tegen sc Heerenveen. Door dit gelijke spel kan Ajax de tweede positie nog overnemen van de Eindhovenaren. De Amsterdammers wonnen zelf met 3-1 van FC Utrecht en zagen Jorrel Hato een hele goede wedstrijd spelen. Aan de onderkant was het ook feest, want door het verlies van FC Emmen tegen Feyenoord handhaafden FC Volendam en Excelsior zich in de Eredivisie. FCUpdate.nl blikt aan de hand van Tops & Flops terug op de afgelopen speelronde.

Tops

Excelsior handhaaft zich met overtuigende overwinning

Voorafgaand aan de competitie hadden veel mensen Excelsior als potentiële degradant opgeschreven, maar een ronde voor het einde van de Eredivisie speelt de ploeg uit Rotterdam zich veilig. In eigen huis werd het al veilige Fortuna Sittard zonder Burak Yilmaz van de mat geveegd en getrakteerd op een 3-0 nederlaag. Feyenoord hielp de buurman ook door met 1-3 te winnen bij FC Emmen. Door deze nederlaag van de Drentenaren kan Excelsior niet meer gepasseerd worden gaat het nog een seizoen in de hoogste divisie van Nederland spelen. Aan het einde van de wedstrijd was het een groot feest in het Van Donge & De Roo Stadion met veel supporters die het veld opkwamen.

Wat een feest bij #Excelsior na de 3-0 zege op Fortuna en de 3-1 winst van #Feyenoord bij FC Emmen. Daardoor is Excelsior zeker van nog een jaar eredivisie. #excfor pic.twitter.com/hPHhGX6ID8 — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) May 21, 2023

De jonge Hato is nu al niet meer weg te denken bij Ajax

Ajax won zondagmiddag met 3-1 van FC Utrecht en heeft nog een sprankje hoop op een tweede plaats na het 3-3 gelijkspel in Eindhoven tussen PSV en sc Heerenveen. Deze overwinning kon voor een groot deel op het conto van de nog maar 17-jarige Jorrel Hato worden geschreven. De centrale verdediger annex linksback had bij de eerste goal van Steven Bergwijn een grote rol. De jongeling zette Tasos Douvikas goed van zich af en gaf de bal aan Owen Wijndal, die gelijk de aanval kon doorzetten. Bij de tweede goal gaf Hato de bal voor op Mohammed Kudus, die de bal terugkopte op Brian Brobbey en de spits kon voor een leeg doel binnenwerken. Deze goede prestaties van Hato zorgden ervoor dat de verdediger werd uitgeroepen tot King of the Match.

Brian Brobbey zet PSV onder druk met belangrijke goal voor Ajax! #ajautr pic.twitter.com/unaHFZkB72 — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

AZ herstelt zich door twee goals van Karlsson knap van Conference League-domper

AZ had geen kind aan NEC en won overtuigend met 0-3. In Nijmegen vielen Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis op. De Zweed maakte twee treffers en de Griek gaf drie assists deze wedstrijd. Karlsson werd afgelopen wedstrijden erg gemist, maar speelde afgelopen donderdag al weer tegen West Ham United. De buitenspeler mocht tegen NEC ook weer starten en met twee mooie schoten werd Jasper Cillessen gepasseerd. Pavlidis valt normaal gesproken ook op door zijn vele doelpunten, maar was zondagmiddag vooral de aangever. De spits kon een hattrick aan assists op zijn naam schrijven. Door deze overwinning kan AZ bij een overwinning op PSV en een nederlaag van Ajax bij FC Twente nog derde worden in de Eredivisie.

FC Twente wint overtuigend van nieuwe trainer

FC Twente had voorafgaand aan deze wedstrijd nog een kleine kans op de vierde plaats en het was ook goed te zien dat de ploeg van Ron Jans daar nog voor wilde gaan. Tegen het goed presterende RKC Waalwijk werd er met 0-5 gewonnen. Bij de ploeg uit Noord-Brabant is Joseph Oosting de trainer en laat hij nou net de nieuwe trainer van FC Twente worden. De ploeg uit Enschede draait zich lekker warm voor de aankomende play-offs, want in de laatste drie wedstrijden werd er overtuigend gewonnen en kreeg de ploeg van trainer Ron Jan geen enkele goal tegen. Volgende week moet de ploeg nog spelen tegen Ajax en daarna begint de belangrijke nacompetitie voor FC Twente.

Flops

PSV maakt het nog spannend voor zichzelf

De Eindhovenaren begonnen nog goed aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen met een doelpunt van Ibrahim Sangaré, maar voor de rust stond het alweer 1-2 voor de Friezen. Aan de 1-1 ging een blunder van André Ramalho vooraf. De verdediger maaide over de bal heen en Milan van Ewijk kon oog in oog met de doelman komen en scoren. De rechtsback gaf even later nog de bal voor op Antoine Colassin die Heerenveen op voorsprong zette. De huurling van RSC Anderlecht bracht PSV nog meer paniek, want in de 58ste minuut schoot hij de 1-3 erin. De Eindhovenaren moesten de rug rechten en scoorden via een kopbal van Luuk de Jong en een strafschop van Xavi Simons nog en konden uiteindelijk nog een punt pakken. Door dit puntenverlies kan Ajax komende week nog over PSV heengaan, als het zelf wint FC Twente en de Noord-Brabanders verliezen van AZ in Alkmaar. Bij een overwinning van PSV tegen Heerenveen had de ploeg van Ruud van Nistelrooij de tweede plek al binnen.

Het afscheid van FC Groningen uit de Eredivisie wordt er niet mooier op

Het doek voor FC Groningen viel twee weken geleden al, maar tegen Vitesse werd nog maar eens bevestigd waarom de ploeg van Dennis van der Ree volgend jaar moet gaan spelen in de Keuken Kampioen Divisie. In Arnhem werd de club uit het hoge noorden helemaal van de mat geveegd en werd er met 6-0 verloren. Het werd FC Groningen ook niet makkelijk gemaakt, want in de 44ste minuut moest Peter Leeuwenburg het veld verlaten, omdat de keeper de doorgebroken Million Manhoef onderuit haalde. Na deze rode kaart scoorde diezelfde Manhoef een hattrick en werd er in totaal nog vijf keer gescoord door Vitesse.

Van Boekel gaat niet vrijuit bij wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord

Pol van Boekel beging een grote fout tijdens de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord. Bij een 1-1 stand liet de scheidsrechter na om voordeel tegen te geven aan de Drentenaren, waardoor een grote kans ontnomen werd. Santiago Giménez haalde Keziah Veendorp neer en Van Boekel had daarna niet door dat Mark Diemers een steekpass gaf aan Richairo Zivkovic, die een vrije doortocht leek te hebben naar het doel van Justin Bijlow. Analist Kenneth Perez is dan ook erg kritisch op de leidsman. “Ah… Pol van Boekel, even serieus man!”, begint de oud-speler bij ESPN. “Haal die fluit van je mond af, zodat je jezelf iets meer bedenktijd geef. Hier fluit hij al, hij kijkt niet eens. Ik vind dit slecht scheidsrechterschap. Je moet eerst even kijken of er sprake van voordeel is. Een heel slechte actie van Pol van Boekel.”

NEC is het al weken kwijt

De Nijmegenaren verloren zondag voor de derde keer op rij en kunnen de play-offs om Europees voetbal definitief vergeten. AZ was veel te sterk voor NEC, dat aan het einde ook nog verder moest met tien man door een rode kaart van Dirk Proper. De laatste overwinning van NEC was op 25 april tegen FC Groningen en daarvoor was er sinds 18 maart niet gewonnen door de ploeg van Rogier Meijer. Volgende week wacht Fortuna Sittard en dat wordt een wedstrijd tussen twee ploegen die helemaal nergens voor spelen. Het seizoen van NEC gaat als een nachtkaars uit.

Twee gigantische blunders van Stankovic zorgen voor dikke nederlaag Volendam

Filip Stankovic zal niet goed hebben geslapen afgelopen nacht. De keeper beging twee fouten tegen Go Ahead Eagles, waardoor FC Volendam met 3-0 verloor in Deventer. Uiteindelijk maakte de nederlaag niet veel uit voor de Volendammers, want FC Emmen verloor en daardoor was de ploeg van Wim Jonk veilig. Voor Stankovic begon de wedstrijd nog goed met een gestopte penalty, maar daarna ging alles fout. Bij de eerste goal van Go Ahead liet de doelman zich de bal afsnoepen en zo kon Isac Lidberg de 1-0 maken. Bij het derde doelpunt liet de keeper een te pakken bal los en uit de rebound scoorde Darío Serra Álvarez de 3-0.