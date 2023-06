Toptransfer naar Premier League lonkt voor Micky van de Ven

Micky van de Ven heeft zijn laatste wedstrijd voor VfL Wolfsburg mogelijk gespeeld. De 22-jarige centrale verdediger staat volgens Wolfsburger Allgemeine Zeitung in de belangstelling van Liverpool.

Van de Ven heeft een ijzersterk seizoen achter de rug waarin hij bijna alles speelde. In de Bundesliga maakte hij 33 keer de negentig minuten vol en miste hij slechts één wedstrijd. Dat was vanwege een schorsing. In maart verlengde Van de Ven zijn contract bij Wolfsburg tot de zomer 2027, maar dat betekent niet dat hij ook volgend seizoen nog steeds in Duitsland is te bewonderen.

Jörg Schmadtke, die kortgeleden Wolfsburg verruilde voor Liverpool, zou Van de Ven naar Anfield willen halen. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd, maar de verwachting is dat Liverpool zich binnenkort meldt bij de club die het voorbije seizoen als achtste in de Bundesliga eindigde. Wolfsburg zou een bedrag van minimaal veertig miljoen euro verlangen voor de Nederlandse verdediger.

Naast Liverpool zou Van de Ven ook bij andere grote Europese clubs op het lijstje staan. De verdediger zelf sloot een zomers vertrek bij Wolfsburg onlangs niet uit. "We zullen zien wat er in de zomer gebeurt", zei hij.