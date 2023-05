'Feyenoord hangt prijskaartje om nek van Tottenham Hotspur-doelwit Arne Slot'

Feyenoord moet nog altijd rekening houden met een vertrek van trainer Arne Slot. De oefenmeester wordt gelinkt aan Tottenham Hotspur, dat Julian Nagelsmann als eerste keus op het verlanglijstje heeft staan. Toch houden de Londenaren ook de situatie van Slot nog altijd in de gaten.

Slot kan aanstaande zondag met Feyenoord kampioen worden en staat er goed op in Europa. De trainer werd genoemd bij Tottenham, maar the Spurs zetten eerst in op Nagelsmann. De Duitser is al in gesprek met de grootmacht uit Londen. Toch wil hij dat er eerst een nieuwe technisch directeur wordt aangesteld in het Tottenham Hotspur Stadium. Afhankelijk van wie die vacature in gaat vullen, maakt Nagelsmann zijn beslissing.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het Engelse medium the Daily Mail wedt Tottenham daarom op meerdere paarden. Slot staat namelijk op de tweede plaats en de topclub uit de Premier League weet naar verluidt wat Feyenoord wil ontvangen voor de geliefde coach. Er schijnt namelijk een prijskaartje van 6,9 miljoen euro om de nek van Slot te hangen. De ex-trainer van AZ ligt nog tot de zomer van 2025 vast in De Kuip, waar Feyenoord hem langer wil houden.

Feyenoord is namelijk van plan om Slot een mega-aanbieding te doen om hem voorlopig uit handen van de Europese top te houden. "Wij willen alles op alles zetten om Arne Slot langer bij Feyenoord te houden", vertelde algemeen directeur Dennis te Kloese in gesprek met 1908.nl. Het zou de bedoeling zijn om het verblijf van Slot in Rotterdam-Zuid nog minimaal met een seizoen te gaan verlengen. De wens van de trainer is onbekend.