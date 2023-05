Tottenham Hotspur loopt ondanks zege Europees voetbal mis; Everton komt met de schrik vrij

Tottenham Hotspur greep al naast deelname aan de Champions League en Europa League en is er ook niet in geslaagd een startbewijs voor de Conference League binnen te harken. De ploeg uit Noord-Londen deed weliswaar wat het moest doen en won bij Leeds United (1-4), maar het is Aston Villa dat er met het laatste Europese ticket vandoor gaat. Ook de degradanten zijn bekend. Southampton was al gedegradeerd, zondagavond viel ook voor Leicester City en Leeds United het doek.

Leeds United - Tottenham Hotspur 1-4

Tottenham Hotspur zal dit seizoen heel snel willen vergeten. De Noord-Londenaren kwalificeerden zich voor de winterstop weliswaar voor de achtste finales van de Champions League, maar daarin ging het mis tegen AC Milan. Ook in de competitie hielden de resultaten niet over. Tottenham Hotspur verloor z’n laatste twee wedstrijden en had op de laatste speeldag dus nog wat recht te zetten. Harry Kane opende al snel de score bij Leeds United en Pedro Porro verdubbelde die vlak na rust. Jack Harrison maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar twee minuten later maakte Kane er alweer 1-3 van. Lucas Moura bepaalde de eindstand diep in de blessuretijd op 1-4. Leeds United degradeert naar het Championship, Tottenham Hotspur eindigt als achtste.

Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2-1

Tottenham Hotspur had op de laatste speeldag nog wel een kans om zich te plaatsen voor de Conference League, maar was daarbij afhankelijk van het resultaat bij Aston Villa - Brighton. De bezoekers waren al zeker van Europees voetbal, de thuisploeg speelde nog om de zevende plek. Aston Villa kwam al na acht minuten op voorsprong via Douglas Luiz. Nog geen twintig minuten later bracht Ollie Watkins de stand op 2-0. Deniz Undav deed voor rust nog wat terug namens Brighton, maar Aston Villa hield stand en trok de 2-1 voorsprong over de streep. De ploeg uit Birmingham gaat er zodoende met het laatste Europese ticket vandoor.

Everton - Bournemouth 1-0

Everton kan opgelucht ademhalen. The Toffees bungelen al het hele seizoen onderaan en moesten in de laatste speelronde nog alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. Er waren meerdere scenario’s mogelijk die Everton in de Premier League zouden houden, maar belangrijk was toch vooral dat er ‘gewoon’ gewonnen zou worden. Winnen deed Everton dit seizoen echter pas zeven keer eerder en ook in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth moest het tot het gaatje gaan. Een treffer van Abdoulaye Doucouré in de tweede helft was uiteindelijk voldoende voor de drie punten én lijfsbehoud. Het was in de slotfase nog serieus billenknijpen geblazen voor de thuisploeg, maar mede dankzij een uitstekende reflex van Jordan Pickford bleef de 1-0 op het scorebord.

Leicester City - West Ham United 2-1

Door de overwinning van Everton is Leicester City gedegradeerd. De verrassende landskampioen van 2016 mocht lang dromen van een zinderende ontsnapping. Everton scoorde immers pas in minuut 57. Op dat moment leidde Leicester City met 1-0. Harvey Barnes had zijn ploeg na 34 minuten op een voorsprong gebracht. Na een kwartier spelen in de tweede helft verdubbelde Wout Faes de score, waarmee hij Leicester City in ieder geval de zo gewenste zege bezorgde. Pablo Fornals deed in de slotfase weliswaar nog wat terug namens West Ham United, maar de finalist van de Conference League kwam niet verder dan 2-1. Leicester City hoopte nog op een treffer van Bournemouth in Liverpool, maar die kwam er dus niet.