Tottenham lijdt pijnlijke nederlaag en ziet kwalificatie voor Conference League in gevaar komen

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden tegen Brentford: 1-3. Door een doelpunt van Harry Kane kwam de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar door een dubbelslag van Bryan Mbeumo en een treffer van Yoane Wissa gingen de drie punten uiteindelijk naar de ploeg uit West-Londen. Die nederlaag kon de ploeg van interim-trainer Ryan Mason eigenlijk niet gebruiken.

The Spurs strijden nog volop voor een plekje bij de eerste zeven. Die plaatsen geven namelijk recht op kwalificatie voor Europese toernooien in het volgende seizoen. De thuiswedstrijd tegen middenmoter Brentford moest gewonnen worden, en na acht minuten leek een winstpartij mogelijk te zijn. Wie anders dan Harry Kane zette de thuisploeg op voorsprong uit een vrije trap. De spits vestigde met de vroege, en fraaie, goal een nieuw record achter zijn naam. Hij is de eerste Premier League-speler die in één seizoen in 25 verschillende wedstrijden heeft gescoord.

De wereld zag er dus goed uit voor Tottenham, dat de voorsprong tot de rust doortrok. Echter kon dat goede gevoel na rust direct de prullenbak in. Brentford kwam dankzij een mooie goal van Bryan Mbeumo op gelijke hoogte. Diezelfde Mbeumo was twaalf minuten later de Spurs-verdedigers te slim af en tekende zelfs voor de 1-2. Zo moest de thuisploeg, waar Arnaut Danjuma in de basis begon maar in de tweede helft gewisseld werd, weer in de achtervolging.

Europese plekken in gevaar

Aanvallend was Tottenham onmachtig en vlak voor tijd werd het nog erger voor de thuisploeg. Na geklungel van Oliver Skipp werd Wissa vrijgespeeld voor Spurs-doelman Fraser Foster. De Congolees bleef kalm en maakte de vernedering voor Tottenham compleet.



Omdat Brentford-keeper David Raya in de blessuretijd nog twee wereldreddingen verrichtte, eindigde de wedstrijd in 1-3. Daarom is het nog maar de vraag of The Spurs de zevende plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Conference League-kwalificatie, nog kan vasthouden. Belangrijkste concurrent Aston Villa komt later de dag in actie. In de laatste speelronde kan Brentford zelfs nog over Tottenham heen.