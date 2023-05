Transferontwikkelingen bij sc Heerenveen, FC Groningen, Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam

De officiële start van de transfermarkt komt steeds dichterbij en dat betekent dat de geruchten volop de kop opsteken. Donderdag waren er diverse geruchten rond Eredivisieclubs: sc Heerenveen en FC Groningen zijn bezig met inkomende transfers, terwijl er bij Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard vertrekkers zijn.

Volgens de Leeuwarder Courant heeft sc Heerenveen de 27-jarige Oskar Zawada (op archiefbeeld) op het oog. De aanvaller van Wellington Phoenix is een potentiële opvolger voor huurling Sydney van Hooijdonk, die na dit seizoen normaliter terugkeert bij Bologna. De Pool maakte in de Australische A-League dit seizoen vijftien doelpunten in 26 competitieduels en speelde eerder voor Wisla Plock, Radow en Arka Gdynia. In de Eredivisie maakte hij in het verleden elf optredens voor FC Twente, maar was daarin niet eenmaal succesvol. Zawada is weliswaar niet de enige optie om de voorhoede te versterken, maar andere concrete namen vallen er niet.

FC Groningen gaat keeper Michael Verrips opnieuw een seizoen huren van Fortuna Sittard. De goalie heeft een verleden met trainer Dick Lukkien, die het wel in de sluitpost ziet zitten. Net als bij de vorige huurdeal is er een optie tot koop bedongen, weet Voetbal International, maar die was door de degradatie niet op te hoesten voor de noorderlingen. Daardoor is deze constructie bedacht door beide clubs. FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van keepers Peter Leeuwenburgh en Jan de Boer.

Sparta neemt afscheid van Auassar

Uit Rotterdam kwam er via Sparta Rotterdam ook uitgaand transfernieuws naar buiten: Adil Auassar vertrekt na dit seizoen op Het Kasteel. De middenvelder zou mogelijk een rol gaan vervullen in de jeugdopleiding van De Kasteelheren, maar ziet daar toch vanaf. Dat hij na dit seizoen stopt als profvoetballer, was al bekend, maar hij kiest nu helemaal voor een nieuw avontuur.

“Ik heb ervoor gekozen om na die vijf jaar mezelf uit te dagen door uit mijn comfortzone te stappen en voor een uitdaging te kiezen in een andere omgeving. Ik ben Sparta dankbaar voor de afgelopen vijf jaar en wens de club ook na dit seizoen alle goeds toe”, licht de 36-jarige verdediger zijn afscheid toe op de clubsite.