Trauner en Hancko verbaasd over voetbalbelevenis in Nederland: 'In een oefenduel met ADO zaten er twintigduizend mensen'

Gernot Trauner en Dávid Hancko waren verbaasd over hoe het voetbal leeft in Nederland en al helemaal bij Feyenoord. In het thuisland van de Slowaak trekt de competitie niet veel publiek en ook bij LASK Linz, waar de Oostenrijker speelde, zitten er minder mensen dan bij een willekeurige oefenwedstrijd in De Kuip.

Hancko ziet dat de stadions eigenlijk altijd vol zitten. “In Slowakije kan je om half één Serie A kijken, om drie uur Premier League en ’s avonds is er La Liga”, zegt de verdediger bij Voetbal International. “Je hoeft je bank niet af om topvoetbal te kunnen kijken, dus dat doen mensen dan ook niet. De eigen competitie trekt niet veel publiek. Maar in Nederland zitten de stadions vol, omdat de mensen altijd een leuke wedstrijd zien tussen twee teams die willen winnen. Juist die ambiance spreekt me zo aan. Mijn eerste wedstrijd was tegen FC Emmen, ik had er nog nooit van gehoord, maar er zaten ook gewoon 45 duizend mensen in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Trauner merkt ook dat het voetbal veel meer leeft dan in Oostenrijk. “Ik debuteerde in een oefenduel met ADO Den Haag, zaten er midden in de zomer twintigduizend mensen. Dus bij een wedstrijd die nergens om ging waren meer toeschouwers aanwezig dan bij de grote wedstrijden die ik speelde met LASK Linz. Al snel merk je dat Nederland een voetballand is en wat Feyenoord betekent. Als ik doordeweeks door de stad loop, zie ik mensen in Feyenoord-trainingspakken, -shirts of andere kleding lopen, naar school of werk. Daarom vind ik het kampioenschap zo mooi. Daarmee geven we die mensen iets terug.”

De twee verdedigers beseffen dan ook maar al te goed wat de titel losmaakt in Rotterdam. “Daarvoor hoef je maar de stad in te lopen”, laat Hancko weten. “Soms lig ik in bed en val ik in slaap met de droom dat dit seizoen voor eeuwig mag duren. Zo mooi wordt ’t misschien wel nooit meer.” Ook Trauner weet wel wat het met de liefhebbers van Feyenoord doet. “Deze titel is een sprookje voor iedereen die er op wat voor manier dan ook bij betrokken is.”