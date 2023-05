Turkse media: 'Yilmaz komt in staf nationale ploeg van Turkije'

Burak Yilmaz gaat naar alle waarschijnlijkheid deel uit maken van de technische staf van de nationale ploeg van Turkije. Dat melden Turkse media. Het zorgt voor nóg meer onzekerheid over de toekomst van Yilmaz bij Fortuna Sittard.

De Telegraaf en De Limburger schrijven dat de aanvoerder van Fortuna Sittard op de nominatie staat om aan de slag tr gaan als assistent-bondscoach van Turkije. De spits moet de assistent van Abdullah Avci worden, die Stefan Kuntz - de huidige bondscoach van Turkije - moet gaan opvolgen. Kurtz ligt momenteel zwaar onder vuur door de teleurstellende resultaten en lijkt zijn koffers te kunnen pakken.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover De Limburger laat technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard weten dat er over deze eventuele stap van Yilmaz niets bekend is bij de Limburgse club. De nummer twaalf van de Eredivisie, waar Yilmaz vorige zomer nog een vijfjarig contract tekende, geeft aan dat er geen contact is geweest met Yilmaz over zijn mogelijke rol bij de Turkse nationale ploeg.

Volgens de Turkse media zou Yilmaz de rol als assistent-bondscoach gaan combineren met een versnelde trainerscursus in zijn geboorteland. Mochten de hardnekkige geruchten uiteindelijk de waarheid worden, lijkt er een einde te komen aan de samenwerking tussen Yilmaz en Fortuna Sittard.