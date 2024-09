Wout Weghorst is eerlijk over zijn debuut: 'Je hebt voor jezelf iets mooiers in je hoofd...'

geeft in gesprek met Ajax TV toe dat hij een mooier debuut bij Ajax voor ogen had. De boomlange spits moest tot zijn teleurstelling op de bank beginnen in de Johan Cruijff ArenA, maar viel in het tweede bedrijf wel in. Hij wist niet tot scoren te komen.

In aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles blikt Weghorst met het clubkanaal van Ajax nog een keer terug op zijn debuut voor Ajax in het met 5-0 gewonnen duel tegen Fortuna Sittard: "Je hebt gewoon zin om lekker te voetballen en erin te komen. Je wil je best doen en doelpunten maken. Dat laatste had het nog iets mooier gemaakt. Uiteindelijk is het een super overwinning, al heb je het voor jezelf iets mooier in je hoofd voorafgaand", doelt de spits van Ajax op een goal. "Maar die houden we tegoed. Een doelpunt was niet nodig en het was alsnog een mooie avond."

LEES OOK: 'Ajax heeft drie punten weggegooid, Farioli had alleen hém maar op hoeven stellen en ze hadden gewonnen'

Nu wacht zaterdag voor Weghorst met Ajax het duel tegen Go Ahead Eagles. Het is onduidelijk of de international van het Nederlands elftal dit keer wel in de basis gaat beginnen. De spits neemt in ieder geval geen genoegen met minder dan drie punten in Deventer: "Ik verwacht drie punten. Zo'n overwinning als op Fortuna moet gewoon de standaard zijn. Dit zijn wedstrijden die je gewoon moet winnen. Dat is de enige manier waarop je mee kan doen om de prijzen. Zaterdag spelen we in een van de leukere stadions in Nederland, dus daar kijk je naar uit. Verder gaat het maar om één ding en dat is die wedstrijd ook weer winnen", besluit de aanvaller.

