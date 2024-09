'Ajax heeft drie punten weggegooid, Farioli had alleen hém maar op hoeven stellen en ze hadden gewonnen'

Ajax heeft op 18 augustus drie punten 'weggegooid' in het uitduel bij NAC Breda, zo stelt Valentijn Driessen. De Amsterdammers gingen destijds met 2-1 onderuit tegen de promovendus en deden dat met een elftal waarin een aantal basiskrachten gespaard werd door trainer Francesco Farioli. Volgens Mike Verweij had Ajax wél gewonnen als in de basis had gestaan.

Farioli hield in Breda behalve Berghuis ook (normaal gesproken) vaste krachten als Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn, Devyne Rensch en Youri Baas buiten zijn elftal. In hun plaats verschenen spelers als Anton Gaaei, Dies Janse, Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson aan de aftrap. Dat deed Farioli met het oog op het drukke programma dat Ajax in die periode afwerkte. Vier dagen na de confrontatie met NAC stond immers het uitduel met Jagiellonia Bialystok in de playoffs om een plek in de competitiefase van de Europa League op het programma.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eredivisie-collega prijst Farioli en doet voorspelling over eindklassering Ajax

"Je ziet nu bij Ajax: het zijn gewoon drie weggegooide punten in Breda", zegt Valentijn Driessen in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Begin je daar gewoon in je beste opstelling...", waarop Verweij zijn collega onderbreekt: "Hij had alleen Berghuis maar op hoeven stellen, dan had je daar normaal gesproken gewonnen", stelt de clubwatcher.

LEES OOK: Ajax bevestigt: Weghorst-gekte stijgt tot ongekende hoogte

Overigens vielen alle doelpunten in het Rat Verlegh Stadion pas nadat Berghuis in minuut 56 als vervanger van Bertrand Traoré binnen de lijnen was gebracht. Twee minuten later zette Matthew Garbett NAC op een 1-0 voorsprong. Berghuis verzorgde vijf minuten later de assist bij de gelijkmaker van Jorrel Hato, maar vlak voor tijd ging het alsnog mis voor de Amsterdammers. In de eerste minuut van de blessuretijd kopteJan Van den Bergh de promovendus naar een 2-1 zege.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.