Eredivisie-collega prijst Farioli en doet voorspelling over eindklassering Ajax

Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt volop lof toegezwaaid door zijn collega van aankomend tegenstander Go Ahead Eagles. Simonis ziet dat de Italiaan in korte tijd een flinke ommezwaai teweeg heeft kunnen brengen in Amsterdam en voorspelt tegenover Voetbal International dat Ajax dit seizoen bij de eerste drie gaat eindigen in de competitie.

Simonis was woensdagavond aandachtig toeschouwer in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax voor het eerst sinds eind augustus eindelijk weer eens een Eredivisiewedstrijd afwerkte. De trainer zag hoe Fortuna Sittard op een afgetekende 5-0 nederlaag werd getrakteerd door het elftal van Farioli, waarin Davy Klaassen zijn rentree maakte en Wout Weghorst mocht debuteren.

Hoewel Farioli pas kort onderweg is in Amsterdam, is Simonis onder de indruk van zijn collega. "'Je ziet de hand van de trainer bij Ajax en daarvoor verdient hij complimenten", steekt de trainer van Kowet van wal. "Het is heel duidelijk, zeker als je het vergelijkt met vorig seizoen. Dan zat je soms te kijken en bleef Ajax vooral overeind door individuele kwaliteit. Nu zie je in de speelwijze duidelijke afspraken waar de spelers zich comfortabel bij voelen. Ik denk echt dat Ajax in de topdrie gaat eindigen. Ze zijn een stuk beter dan vorig jaar", aldus Simonis.

Ondanks de klinkende zege die Ajax woensdag boekte, heeft Simonis ook gezien hoe zijn elftal zaterdag niet kansloos hoeft te zijn. "Ajax was goed, hoor. Qua energie en ritme aan de bal. Maar er waren ook momenten dat ze kwetsbaar waren", stipt de trainer aan. "Fortuna raakte de paal en kwam er voor de rode kaart (voor Fortuna-verdediger Rodrigo Guth, red.) nog een paar keer uit. We hebben Ajax geanalyseerd en denken dat wij ze aan de bal meer tegenstand kunnen bieden. We willen in ieder geval competitief zijn", besluit Simonis.

Het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax begint zaterdagavond om 20.00 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van ESPN en is daarnaast te volgen via het liverslag van FCUpdate.

