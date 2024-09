Zomeraanwinst van Ajax fleurt op: 'Hij was de afgelopen weken verschrikkelijk'

lijkt de weg omhoog te hebben ingeslagen bij Ajax, zo ziet Hans Kraay junior. De rechtsbuiten kwam in zijn eerste weken sinds zijn terugkeer bij Ajax ‘geen back voorbij’, maar speelde woensdag wel sterk tegen Fortuna Sittard (5-0 zege).

De 29-jarige Traoré keerde in juli terug bij Ajax, nadat hij in het seizoen 2016/17 als huurling al in Amsterdam speelde. De Burkinese buitenspeler beleefde een succesvolle rentree, met een doelpunt als invaller tegen FK Vojvodina (1-3 zege). Dat bleek echter geen opmaat voor zijn prestaties in de weken daarna. Traoré kon volgens Kraay junior weinig indruk maken, tot zijn sterke wedstrijd tegen Fortuna, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Voorafgaand aan het seizoen had Kraay junior hoge verwachtingen van Traoré. Dat gold ook voor collega-analist Karim El Ahmadi: allebei hadden ze Traoré opgenomen in een (denkbeeldig) elftal van spelers van wie ze veel verwachtten in het nieuwe seizoen.

“Mogen Karim en ik elkaar zelf ook even pijnigen? Wij hebben in ons favoriete team allebei gekozen voor Traoré. Die was verschrikkelijk, de afgelopen weken”, zegt Kraay junior bij Voetbalpraat. “Die is de eerste vier wedstrijden niemand voorbijgegaan! Niet één keer heeft hij een back gepasseerd. We zaten verkeerd, maar nu gaat hij eindelijk weer langs iemand heen.” El Ahmadi is echter nog niet volledig overtuigd. “Hij had ook een paar acties waarvan ik dacht: er is nog werk aan de winkel.”

