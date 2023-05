UEFA blundert: tweets over Real Madrid en Man City staan 32 minuten online

Een opmerkelijke blunder van de UEFA. De Europese voetbalbond twitterde woensdagavond twee afbeeldingen: op de ene stond dat de finale van de Champions League zal gaan tussen Real Madrid en Internazionale en op de andere stonden Manchester City en Internazionale aangemerkt als finalisten.

Woensdagavond nemen Manchester City en Real Madrid het nog tegen elkaar op om de laatste finaleplek. Het lijkt erop dat de UEFA alvast afbeeldingen had gemaakt van beide mogelijke scenario's, maar opvallend genoeg werden beide afbeeldingen alvast getweet. De UEFA wilde een quiz uitlichten waarmee voetbalfans tickets konden winnen voor de finale in Istanbul.

Misschien wel het meest opvallende is dat de tweet 32 minuten online heeft gestaan en bijna twee miljoen weergaven had, voordat de fout werd opgemerkt en de tweets werden verwijderd.

Manchester City en Real Madrid treffen elkaar om 21.00 uur. Alles is nog mogelijk nadat de ploegen vorige week met 1-1 gelijkspeelden in het Santiago Bernabéu. De kraker is te volgen via ons liveverslag.