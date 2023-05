Ultieme poging: Feyenoord wil ver gaan voor langer verblijf Slot

Feyenoord wil ver gaan om Arne Slot voor de club te behouden. De club is bereid om het salaris van de trainer te verhogen, zo meldt Wilfred Genee bij Veronica Offside.

Slot heeft een contract tot medio 2025, maar wordt geregeld in verband gebracht met Engelse clubs. Deze week zou hij een oriënterend gesprek voeren met Tottenham Hotspur, dat Julian Nagelsmann echter als topkandidaat zou zien. Een langer verblijf van Slot in De Kuip lijkt steeds realistischer.

"Ik heb begrepen dat Feyenoord bereid is het salaris van Slot behoorlijk te verhogen, zodat hij blijft", zegt Genee in de uitzending. Ook het transferbeleid van Feyenoord lijkt erop te wijzen dat Slot een toekomst heeft in Rotterdam. Twee van zijn doelwitten, Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki, zijn immers binnen.

Genee denkt dat Slot met een groot deel van zijn huidige spelersgroep zou kunnen blijven werken. "Kökçü staat vast, die blijft niet. Maar verder...", aldus de presentator. "Kökçü is in elk geval zeker. Die moet ook weg en die wil weg."

In gesprek met 1908.nl bevestigt algemeen directeur Dennis te Kloese dat Feyenoord zich inspant om Slot te behouden. "Wij willen alles op alles zetten om Arne Slot langer bij Feyenoord te houden."

