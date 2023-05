Bizarre beelden: boze Van Bommel daalt af naar perstribune van Rat Verlegh Stadion

Mark van Bommel is dinsdagavond aandachtig toeschouwer bij het play-off duel van MVV Maastricht met NAC Breda. De trainer van Antwerp FC is in Breda om zijn zonen Ruben van Bommel en Thomas van Bommel, beiden spelend voor MVV, aan het werk te zien, al begint laatstgenoemde vanavond op de reservebank.

Nadat Ruben van Bommel al in de derde minuut een stevige tackle te verwerken kreeg van NAC-verdediger Boyd Lucassen, daalde Mark van Bommel boos af naar de perstribune in het Rat Verlegh Stadion om een herhaling van het moment te zien op het televisiescherm van ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Scheidsrechter Alex Bos liet Lucassen wegkomen met een waarschuwing, maar volgens Mark van Bommel had de back van NAC weggestuurd moeten worden voor de charge op zijn zoon. “Als je een VAR hebt, krijg je een rode kaart”, zo valt te horen.

Opmerkelijk, want bij het duel is wel gewoon een VAR aanwezig. Daardoor werd het tweede doelpunt van NAC Breda uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel. Van Bommel bezoekt de wedstrijd overigens samen met zijn schoonvader en voormalig Oranje-bondscoach Bert van Marwijk.