Valentijn Driessen haalt uit naar PSV: 'De opvolger van Van Nistelrooij is gewaarschuwd'

Valentijn Driessen heeft daags na het vertrek van Ruud van Nistelrooij uitgehaald naar PSV. Driessen heeft geen goed woord over voor de manier van werken in Eindhoven. Er zijn de afgelopen maanden veel dingen fout gegaan in het Philips Stadion en daaruit trok Van Nistelrooij woensdag zijn conclusies.

Van Nistelrooij besloot woensdag zijn verrassende vertrek bij PSV aan te kondigen. Dat was een gevolg van richting De Telegraaf gelekte gesprekken tussen de directie en enkele spelers. 'Hij weigerde om met z'n ballen te laten spelen door spelers, assistenten en bestuurders in Eindhoven en koos zelf voor een direct vertrek bij PSV. Het uitlekken van interne onrust in de trainersstaf en van onvrede bij leidende spelers over zijn aanpak weigerde hij te accepteren', schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Driessen looft het feit dat Van Nistelrooij de eer aan zichzelf heeft gehouden in deze situatie. 'Negen van de tien trainers zouden er hetzelfde in staan, maar één van de tien levert in zo'n geval direct zijn contract in. Een sterk staaltje. Het is Van Nistelrooy ten voeten uit. Hij weigerde in een onveilige omgeving te functioneren. Zeker omdat hij in zijn debuutjaar als hoofdcoach alles in het werk heeft gesteld om die veiligheid voor alles en iedereen bij PSV te borgen.' Driessen ziet dat er dus veel werk ligt in Eindhoven.

'In de verziekte sfeer zonder onvoorwaardelijk vertrouwen gunt Van Nistelrooy zichzelf die kans niet meer en is hij na Mark van Bommel het tweede clubicoon dat beschadigd vertrekt bij PSV', is de conclusie van de journalist van De Telegraaf. 'Het wordt al snel gegooid op hun beider onervarenheid, maar enige zelfreflectie is op z'n plaats in het Philips Stadion, dat niet meer als een veilige omgeving te boek staat. De opvolger van Van Nistelrooy is gewaarschuwd.'