Valentijn Driessen noemt drie Feyenoorders die meekunnen met Engelse topclubs

Na een geweldig seizoen is het niet ondenkbaar dat er een ware leegloop gaat ontstaan bij Eredivisie-kampioen Feyenoord. Niet alleen trainer Arne Slot wordt begeerd door verschillende topclubs, maar naar alle verwachtingen zullen ook de spelers op verlanglijstjes verschijnen. Valentijn Driessen vertelt in de Kick-off podcast van De Telegraaf welke drie spelers hij wel de stap richting de Premier League ziet maken.

Driessen noemt aanvoerder Orkun Kokcü als eerste suggestie, en hoeft niet eens uit te leggen waarom hij dat vindt. Even later komt de columnist met twee andere namen. “Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer. Die zouden dat wel aankunnen. Maar het zal in het begin natuurlijk even wennen zijn”, begint Driessen.

“Wieffer is zo’n speler zoals Dirk Kuyt, die op ieder hoger niveau gewoon aanpikt. Dat betekent dat je voetballend gewoon meekan. Dus waarom zou hij daar (Premier League-topclubs, red.) niet meekunnen?”, gaat Driessen verder, die een hoge pet op heeft van Wieffer. “Het zal allemaal wat sneller gaan, maar hij pikte het ook op bij Feyenoord en daarvoor bij Excelsior. Dus daar zou ik wel vertrouwen in hebben”, legt de journalist uit.

Ook Geertruida werd door Driessen genoemd als speler die meekan in de Engelse top. “Geertruida is gewoon een krachtmens. Als je ziet op hoeveel posities hij kan spelen. Hij zit inmiddels bij het Nederlands elftal, dus ik denk hij zich daar ook wel staande weet te houden”, aldus de columnist. “Het is niet voor niks dat hij in de geruchtenmolen ook bij FC Barcelona wordt genoemd”, vult Mike Verweij aan.