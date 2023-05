Valentijn Driessen: 'Als Slot weg zou gaan, komt hij zeker op het lijstje te staan'

De kans is heel groot dat Arne Slot volgend jaar niet meer aan het roer staat bij Feyenoord. De succesvolle trainer wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Tottenham Hotspur, en lijkt komende weken een knoop door te moeten hakken over zijn toekomst. In de podcast Kick-off van De Telegraaf geeft Valentijn Driessen aan wie hij als ideale opvolger ziet, mocht Slot inderdaad vertrekken.

“Wie wel hoge ogen gooit bij Feyenoord is Jon Dahl Tomasson. Dus als Slot weg zou gaan, komt hij zeker op mijn lijstje te staan”, vertelt Driessen. Mike Verweij, die ook aanwezig was bij de podcastopnames noemt daarna Robin van Persie als mogelijke opvolger. “Nee, die heeft volgens mij nog niet eens papieren”, reageert Driessen vervolgens.

De columnist wilde het eigenlijk helemaal niet hebben over een opvolger van Slot. “Dat is ver voor de muziek uitlopen”, was Driessen duidelijk. Toch noemde hij verschillende namen die dit seizoen indruk maakten als trainer. “Wim Jonk zou ik best een goede kandidaat vinden, alhoewel vond hij (Francesco, red.) Antonucci ook heel goed, en die kan er natuurlijk helemaal niks van bij Feyenoord. En verder doet Maurice Steijn het goed bij Sparta”, aldus Driessen. Even later worden ook Dick Schreuder en Pascal Jansen aan dat rijtje namen toegevoegd.

Welke spelers volgen Slot?

Daarna bespreken de podcastmakers ook welke spelers er samen met Orkun Kokcü nou de stap richting de Engelse top kunnen maken. “Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer”, is Driessen stellig. “Wieffer is een beetje hetzelfde als Dirk Kuyt. Dat is een speler die op ieder niveau meekan. En Geertruida is gewoon een krachtmens. Als je ziet op hoeveel posities hij kan spelen denk ik dat hij zich in de Premier League ook wel staande weet te houden”, vervolgt hij.