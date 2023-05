Valentijn Driessen ziet signaal uit De Kuip na tweede zomer-aanwinst van Arne Slot

Valentijn Driessen denkt dat er een goede kans is dat de transfer van Ramiz Zerrouki te koppelen is aan de toekomst van Arne Slot. De trainer van Feyenoord haalde met de middenvelder alweer zijn tweede aanwinst binnen. Driessen kan dat niet los zien van de plannen van de zeer gewilde trainer.

"Hij heeft Zerrouki en Thomas van den Belt al gehaald", vertelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dan zal Feyenoord wel besprekingen met hem hebben over dat hij de club trouw blijft in de Champions League. Zerrouki en Van den Belt komen uit de koker van Slot. Loop je dan zomaar weg als die komen? Dat denk ik niet", aldus Driessen, die wordt aangevuld door Mike Verweij. "Slot neemt vaak het voortouw in de onderhandelingen met spelers. Dat hoor je vaker van zaakwaarnemers en spelers."

Driessen was op zijn beurt de afgelopen maanden niet onder de indruk van de Feyenoord-aanwinst. "Zerrouki heeft het goed gedaan tot de winterstop. Nadat de eerste deal met Feyenoord afketste, hebben we hem niet meer gezien. Toen kwam er druk bij kijken en kon hij niet meer zijn stempel drukken", zag Driessen, maar daar sloot Verweij zich niet helemaal bij aan. "Ik denk dat hij een op en top prof is. Het is logisch dat een jonge jongen na de teleurstelling van een transfer niet doorgaat even in een mindere fase zit."

PSV had ook nog interesse in Zerrouki, maar volgens Verweij waren de Eindhovenaren behoorlijk kansloos in de strijd om de Algerijn. "Het voordeel dat Feyenoord nu had, was dat PSV eigenlijk nog niet kon handelen. Dat heeft met de financiele situatie te maken. Feyenoord had een redelijk vrij speelveld, aangezien PSV eerst Érick Gutiérrez of Ibrahim Sangaré moest verkopen om Zerrouki binnen te halen. Feyenoord was slagvaardiger, al vind ik wel dat ze veel betalen voor Zerrouki."