Van Basten en Gullit gaan helemaal stuk om penalty Milik en trekken vergelijking met komiek John Cleese

Ruud Gullit heeft tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport ingehaakt op de gemiste penalty van Arkadiusz Milik. De oud-Ajacied kreeg namens Juventus de kans om de stand in de dertigste minuut gelijk te trekken tegen Bologna, maar faalde op komische wijze. Gullit en zijn collega's gaan helemaal stuk om de misser.

Het onderwerp komt ter sprake nadat de analisten het uitvoerig hebben gehad over de belabberde penaltyreeks in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. “Kun je die penalty van Juventus ook even laten zien?”, begint Gullit met een lach op zijn gezicht, waarna de beelden vervolgens worden afgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Milik deed voordat hij de penalty afwerkte nog een klein hupje. De oud-Ajacied schoof de bal vervolgens uitermate slap in de rechterhoek waardoor de doelman van Bologna eenvoudig kon keren. Gullit gaat helemaal stuk na het zien van de strafschop. “Dit heb ik nog nooit gezien. De zwaan, noemen ze zoiets”, giert de oud-voetballer. “Wat was dít nou?”, gaat Gullit verder.

John Cleese

Marco van Basten moet na de penalty direct denken aan het loopje van komiek John Cleese tijdens ‘Ministry of Silly Walks’. “Dit is John Cleese, die man met die gekke wandelingen”, grapt de oud-spits. Presentator Wytse van der Goot denkt dat Milik de penaltytechniek van Arsenal-middenvelder Jorginho wilde imiteren. Desondanks maakte Milik zijn fout goed door Juventus later in het duel op gelijke hoogte te schieten.