Van Bommel draagt zijn eerste prijs als trainer op aan Raiola

Zondagmiddag pakte Mark van Bommel met Royal Antwerp zijn eerste prijs en deze droeg de trainer op aan zijn overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. Een jaar na het overlijden van de makelaar veroverde de oud-international van Oranje de beker van België.

Raiola overleed vorig jaar op 54-jarige leeftijd na een maandenlange strijd tegen een longziekte. De makelaar was begeleider van van wereldsterren als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en dus ook Van Bommel. Na afloop zei de Antwerp-trainer weinig over Raiola, maar later zou hij in intieme kring wel verklaren dat de bekerwinst 'voor Mino' is, meldt Het Nieuwsblad.

Voor Van Bommel was het zijn eerste prijs als trainer, als speler had de oefenmeester al heel wat prijzen achter zijn naam staan. Als coach van PSV was Ajax te sterk en bij Wolfsburg was het avontuur na dertien wedstrijden al klaar. "Het lijkt alsof ik al lang coach ben. Zo voelt het ook. Maar alles bij mekaar genomen is dit pas mijn tweede volledige seizoen", geeft Van Bommel aan.

Het is dan ook een enorme opluchting voor Van Bommel. "Ik werd voetballer om prijzen te winnen. Dan wil je dat als trainer ook. Nu kan niemand meer zeggen: 'Je hebt nog steeds niets gewonnen.'" Dat de medaille veel waard is, bleek uit een opvallend moment na de huldiging. De trainer stopte het zilverstuk gelijk in zijn broekzak. "Ik zal je eens vertellen wáárom ik dat gedaan heb. Bij de Champions League-finale die ik won, had ik de medaille om tijdens de viering. Bij het op en neer springen ben ik hem kwijtgeraakt."

