Van Bommel heeft succes met Antwerp, maar: 'Hij mag blij zijn dat hij is uitverkozen om met hem te mogen werken'

Mark van Bommel beleeft een prima debuutseizoen in België. De Nederlander werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van Antwerp FC en legde daarmee afgelopen zondag beslag op de Croky Cup, zoals het nationale bekertoernooi inmiddels al een paar jaar door het leven gaat. Antwerp FC is bovendien nog in de race voor de landstitel. Maar volgens Aad de Mos moeten de credits voor het huidige succes vooral naar Marc Overmars.

Het was nog maar een paar weken na het omstreden vertrek van Overmars bij Ajax of hij begon bij Antwerp FC aan zijn nieuwe baan als technisch directeur. Met Overmars moest de jacht op Club Brugge serieus gestalte krijgen. Antwerp FC veroverde in 2020 weliswaar ten koste van Club Brugge de beker, maar een passend vervolg kreeg dat succes niet. De Antwerpenaren eindigden vorig seizoen op ruime afstand van Blauw-Zwart.

Hoe anders is dat dit seizoen. Waar Club Brugge zich op de valreep wist te verzekeren van deelname aan de Champions’ play-offs, was Antwerp FC al geruime tijd voor het einde van de reguliere competitie zeker van een plek bij de bovenste vier. Na de eindzege van de Croky Cup richting Van Bommel en zijn manschappen zich nu op de landstitel. De Mos is ervan overtuigd dat Antwerp FC er met het kampioenschap vandoor gaat. “Het is de best voetballende ploeg van België. Spelen on-Belgisch, veel druk naar voren. Elftal staat als een huis”, vertelde de oud-trainer in gesprek met Voetbal International.

Van Bommel verdient credits daarvoor, maar volgens De Mos moet de trainer Overmars dankbaar zijn dat hij überhaupt op de bank zit in Antwerpen. “Van Bommel mag blij zijn dat hij uitverkozen is om met hem te mogen werken. Het is Overmars die trainers goed maakt. Hij heeft weer een kampioenswaardige selectie neergezet.” Maar dat wil niet zeggen dat Van Bommel zich niet heeft ontwikkeld sinds zijn entree in België. “Bij PSV wilde hij alles controleren. In het moderne voetbal, met zoveel spelers en stafleden, is dat onmogelijk. Bij Antwerp heeft hij volledige rugdekking van zijn td, dat geeft rust.”

Antwerp FC heeft momenteel vijf punten minder dan koploper KRC Genk, maar kan de achterstand woensdagavond verkleinen tot twee punten. Mocht Van Bommel de club naar een landstitel loodsen, dan zou dat zomaar tot interesse van andere clubs kunnen leiden. Volgens De Mos doet zijn landgenoot er echter goed aan bij Antwerp FC te blijven. “Van Bommel moet nu doorpakken met Antwerp. PSV en Wolfsburg uitvlakken. De voorzitter is dusdanig rijk, die wil meer. Hij moet die citroen echt helemaal uitknijpen.”