Van den Boomen verklapt wat Mislintat tegen hem zei in persoonlijk gesprek

Branco van den Boomen heeft een goed gevoel overgehouden aan een uitgebreid gesprek met Sven Mislintat. De middenvelder tekende maandag een vierjarig contract bij Ajax en komt transfervrij over van Toulouse.

De nieuwe technisch directeur van Ajax speelde een belangrijke rol bij de transfer. In diens tijd als directeur bij VfB Stuttgart stond Van den Boomen al op zijn lijstje. "Tijdens het gesprek dat ik met hem voerde en mij over de streep trok om voor Ajax te kiezen, zei hij dat mijn data en prestaties bij Toulouse hem toen al geregeld opvielen", zegt Van den Boomen tegen De Telegraaf. Het gesprek duurde bijna anderhalf uur en 'beviel erg goed'.

"Daardoor wist ik helemaal zeker dat ik wilde terugkeren. We hebben tot in de details over voetbal gesproken. Hoe hij het spelletje ziet en ik dat zie", vertelt Van den Boomen. "Door mijn eerdere periode bij Ajax ken ik de ambities, de grootte en de uitstraling van de club."

Van den Boomen heeft ook een andere reden om voor Ajax te kiezen. "Ik denk dat ik het Nederlands elftal – een van de doelen die ik mezelf heb gesteld – en het spelen in de Champions League beter via Ajax kan realiseren dan bij een subtopper of middenmoter in Engeland of Duitsland."