Van der Meijde verklapt welk salaris Brobbey links liet liggen bij Ajax

Andy van der Meijde heeft aanvullende informatie over het vertrek van Brian Brobbey bij Ajax in 2021. Volgens Van der Meijde treuzelde Ajax met het aanbieden van een contract en kon Brobbey uiteindelijk een veelvoud verdienen bij RB Leipzig. Na een halfjaar keerde de spits alweer terug in Amsterdam.

Volgens Jan Boskamp heeft Brobbey 'slechte keuzes gemaakt' in zijn carrière. "Dat was ook de schuld van Ajax", antwoordde Van der Meijde. "Ze waren te laat met het aanbieden van een nieuw contract. Ze wilden hem een contract aanbieden voor vijf of zes ton. Als je bij Leipzig drie miljoen krijgt… Een dag voordat hij tekende, kwam Ajax met het nieuwe contract aanzetten."

Wesley Sneijder vindt dat Brobbey zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn mislukte overstap naar RB Leipzig. "Dat is dan toch een verkeerde keuze die hij zelf maakt? Dan ga je je blindstaren op geld. Dan ben je geen liefhebber. Ook als je zo jong bent, moet je zelf de juiste keuzes maken en je niet gek laten maken door de mensen om je heen. Je moet niet denken aan wat je elders kunt verdienen."

"Je bent nog niemand. Je bent niet doorgebroken, je hebt een paar wedstrijden leuk gespeeld", maakt Sneijder duidelijk. Van der Meijde toont meer begrip voor de keuze. "Als je thuis weinig geld hebt, dan denk je daar ook aan."

