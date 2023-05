Van der Sar keihard aangepakt bij Ajax: 'Een dodelijke koers'

Ajax bewandelt momenteel een doodlopende weg als het gaat om het gevoerde technische beleid. Dat is de conclusie van Valentijn Driessen na de verloren bekerfinale van de Amsterdammers tegen PSV en de ontwikkelingen eerder dit seizoen. "Ajax volgt een dodelijke koers", stelt Driessen in zijn column.

In De Telegraaf steekt de chef voetbal zijn kritiek op Ajax niet onder stoelen of banken. Vooral Edwin van der Sar moet het ontgelden. Dat uitgerekend hij het vertrouwen heeft gekregen om Sven Mislintat, Jan van Halst en eerder Maurits Hendriks naar voren te schuiven, zorgt voor verbazing. "Ze hebben nadrukkelijk gefaald na het vertrek van Marc Overmars en Erik ten Hag, zowel qua trainers- als spelersbeleid", stelt Driessen, die ook niet onder de indruk is van de nieuwe technische leiding die hij 'lichtgewichten' noemt.

"Dat allerlei Ajacieden of mensen met een Ajax-dna de club de rug toekeren omdat ze totaal geen fiducie hebben in de nieuwe datagedreven koers, is een teken aan de wand. Maar dat signaal wordt niet opgepikt en doet het ergste vrezen voor Ajax’ toekomst", vindt Driessen. "In ruim vijftien maanden is een sportieve en financiële successtory de nek omgedraaid en het einde is voorlopig niet in zicht." Daarmee doelt de journalist op de Conference League, die als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt van de Amsterdammers bij een vierde plaats.

Collega Mike Verweij vraagt zich hardop af of de leiding van Ajax kan aanblijven als er gekozen wordt voor een nieuwe trainer. "Van der Sar, Lenderink en Huntelaar waren even verantwoordelijk en zaten bij veel onderhandelingen ook aan tafel", schrijft Verweij in zijn analyse. "Overigens is de kans aanwezig dat Van der Sar sowieso het veld ruimt. Als hij een man van zijn woord is tenminste. In 2021 zei hij bij het praatprogramma Rondo van Ajax-hoofdsponsor Ziggo dat hij ’er niet meer is als Ajax in de Conference League moet spelen’."