Van der Sar vertrekt op eigen initiatief, Ajax wilde wél graag met hem door

Het vertrek van Edwin van der Sar bij Ajax gebeurt op zijn eigen initiatief. De algemeen directeur lag vanwege de tegenvallende resultaten ook behoorlijk onder vuur bij een groot deel van de achterban, maar vanuit de club was er nog altijd voldoende steun voor een langer verblijf van de voormalig keeper.

Dat laat Raad van Commissarissen-voorzitter Pier Eringa weten in het persbericht van Ajax. “Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren", vertelt Eringa over de keuze van Van der Sar en de wens die er vanuit Ajax bestond. Ondanks de mindere periode en dito resultaten wilden de Amsterdammers dus wel graag langer met hem door.

"Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen", is Eringa lovend over de vertrekkende Van der Sar. "Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie. Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies", aldus Eringa.

